La preside e i prof ’in fuga’ "Ecco i numeri ufficiali"

I numeri dopo le polemiche. A fornirli è la dirigente scolastica del Ferraris Brunelleschi, Grazia Mazzoni, contestata dagli studenti durante una protesta andata in scena ad aprile nel piazzale della scuola. Durante la manifestazione, tra le altre cose, gli studenti avevano sostenuto che il "clima pesante" all’interno della scuola spingesse alcuni docenti alla fuga. Il caso ha diviso: c’è chi si è schierato a sostegno della preside e chi contro. Ora la preside porta dei numeri, quelli che arrivano dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana sulle operazioni di mobilità dei docenti, riguardo all’assegnazione delle cattedre per il prossimo anno scolastico. "I trasferimenti in uscita all’interno della provincia riguardano 14 docenti, di cui 4 per avvicinamento alla residenza e uno per riavvicinamento amministrativo della sede di titolarità nell’istituto di effettivo esercizio professionale, quindi mai stato concretamente in servizio nel nostro istituto", spiega Mazzoni che poi aggiunge: "I trasferimenti in uscita interprovinciali riguardano 8 docenti, tutti per avvicinamento a casa, di cui 2 per riavvicinamento amministrativo della sede di titolarità nell’istituto di esercizio professionale, quindi mai stati concretamente in servizio da noi".

In totale, dunque, i trasferimenti in uscita sono 22. Quelli in entrata invece riguardano 4 professori. "Giunti al momento della pubblicazione dei dati ufficiali – dice la dirigente scolastica –, si rende necessario fare chiarezza nel modo più assoluto nell’esercizio della massima trasparenza richiesta a ogni amministrazione pubblica e nel rispetto della serietà e della professionalità del personale della nostra comunità scolastica". Mazzoni entra poi nel dettaglio dei numeri: "I dati dei trasferimenti, che rappresentano il fisiologico flusso in entrata e in uscita del personale docente, sono in linea con la tendenza di ogni altro istituto di dimensioni e specificità comparabili al nostro". Intanto il caso continua a far discutere e un gruppo di 7 ex docenti, che si firmano ma che vogliono restare anonimi, esprime la propria solidarietà ai colleghi e agli studenti del Ferraris-Brunelleschi e dice di sostenere le questioni sollevate durante la protesta dello scorso aprile.