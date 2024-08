La pista di atletica. Lavori, scatta lo sprint: "Pronta a settembre"

"Si tratta a nostro avviso di un’opera molto importante, in un luogo deputato per eccellenza all’attività sportiva. Che è e che sarà al centro degli interventi della nostra amministrazione". È così che il sindaco Emma Donnini ha presentato gli ultimi sviluppi in ordine cronologico relativi al cantiere in corso allo stadio Corsini, che riguarda fra le altre una serie di lavorazioni per mettere definitivamente in sicurezza l’impianto e soprattutto per arrivare alla realizzazione della nuova pista d’atletica. Un intervento per il quale il Comune ha ottenuto un contributo regionale di circa 360mila euro e per cui si è resa poi necessario prevedere ulteriori interventi collaterali, a causa di alcuni imprevisti emersi in corso d’opera. Le operazioni hanno ad ogni modo ripreso il via da settimane. "Durante l’esecuzione dei lavori è stato notato, al passaggio dei mezzi pesanti, un movimento strano della pavimentazione – ha spiegato il sindaco, facendo il punto sui passaggi da espletare per rinnovare la struttura - e da indagini sono emerse alcune problematiche nello strato di sottofondo dove è stata rilevata la presenza di acqua sotterranea e di terreno argilloso. È necessario bonificare il fondo, con vari strati di massicciata, realizzare uno strato di bitume sul quale verranno spruzzati i vari strati di gomma fino alla coloritura finale".

Il lavoro che riguarda l’opera sta insomma procedendo a pieno ritmo e l’obiettivo e di poter offrire agli atleti, con l’arrivo dell’autunno una struttura rinnovata. "Voglio ringraziare l’ufficio tecnico guidato dalla dottoressa Paola Pollina e il nostro geometra Luca Prolifici, che stanno seguendo puntualmente l’intervento – ha concluso Donnini, indicando le nuove tempistiche - completeremo l’opera con la tracciatura delle corsie e le indicazioni delle distanze. I lavori saranno conclusi indicativamente alla fine del prossimo settembre".

G.F.