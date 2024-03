La pelle verso la ripresa. I segnali da Hong Kong

Entusiasmo e vitalità. L’edizione 2024 di Aplf, che celebra quest’anno il suo 40esimo anniversario all’Hong Kong Convention, riporta ottimismo nel settore. L’avvio è stato dinamico e vivace. Si tratta dell’evento più importante dell’industria della pelle con 800 espositori nell’edizione che segna il ritorno della fiera alla sua base, dopo essere stato assente per due anni a causa della pandemia e dopo essersi tenuto a Dubai negli ultimi due anni. Oltre 10mila gli acquirenti provenienti dalla regione Asia-Pacifico, mentre 15 i paesi e le regioni dei vari padiglioni, in rappresentanza delle principali aree di produzione della pelle. Il primo giorno della fiera ha già visto numerosi visitatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo. Questo evento – che chiude oggi – è un’opportunità unica per i professionisti dell’industria della pelle a livello mondiale, soprattutto per il mercato cinese, per scoprire le ultime tendenze, incontrare nuovi fornitori e dare vita a nuove relazioni commerciali.