La pelle promuove la sua eccellenza: "Artigianalità e spinta innovativa". I grandi eventi in Giappone e Cina

Il momento difficilissimo che continua ad attraversare il mondo della moda, non ferma la promozione della sua eccellenza nel mondo. E per la pelle vocata alla moda, il mercato giapponese rappresenta una destinazione da sempre molto importante per la sua attenzione alla qualità creativa e manifatturiera di accessori e componenti, e alla naturalità dei materiali. Ne è prova il fatto che Lineapelle ospita da sempre un significativo numero di espositori e visitatori del Sol Levante, mentre due volte all’anno è presente a Tokyo Leather Fair. Inoltre, sempre in collaborazione con Tokyo Leather Fair, Lineapelle promuove ogni anno la Leather Design Competition che mette in gara la creatività degli studenti delle principali scuole giapponesi di moda e design.

Da qui l’importanza di Expo 2025 Osaka che domenica 13 aprile ha aperto il suo ciclo di allestimenti. Occasione strategica per sostenere l’internazionalizzazione del Made in Italy, sarà il 13 e il 14 maggio Expo quando 2025 Osaka accoglierà, all’interno del Padiglione Italia, due giorni di workshop a cura di Lineapelle: due giorni di storytelling il cui denominatore comune è il valore del tempo. Quello necessario per produrre la più bella pelle del mondo a cui si affianca l’artigianalità innovativa di accessori, componenti e minuteria per l’industria della moda e del lusso, ulteriori esempi di come l’eccellenza manifatturiera italiana sia inarrivabile nell’enfatizzare una delle sue migliori virtù: la durabilità. In scena tutti gli "orizzonti della pelle", da quelli storici a quelli artigianali e cromatici, fino a quelli circolari approfondendo con Unic –Concerie Italiane "la storica e innovativa dimensione green dell’industria conciaria, vero e proprio case history internazionale per quanto riguarda l’attenzione ambientale, la gestione delle risorse, il recupero e il riutilizzo di scarti e rifiuti.

Pelle nella moda. E quindi anche nelle calzature. Occhi puntati sulla Cina. Fondamentale per l’economia della zona. In occasione della Giornata nazionale del made in Italy, il Consolato generale a Canton ha inaugurato la mostra Italian Shoe Design. La mostra mette insieme 31 modelli di calzature femminili fra esemplari storici e creazioni più recenti, selezionate fra i brand e i designer più rilevanti della moda italiana. Un bel segnale questa esposizione per riconfermare l’appeal dell’Italia nel settore.