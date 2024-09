La nuova vita della frazione di Fiano. Campatelli presenta il progetto: "Un cambiamento importante"

"È stata la prima di alcune iniziative che vedranno me e la giunta incontrare i cittadini e le cittadine delle frazioni e del centro. Siamo partiti da Fiano e lo abbiamo fatto per condividere con i residenti il progetto che porterà alla riqualificazione di piazza Gasparri, delle sedi stradali e dei marciapiedi delle zone oggetto di intervento". È così che il sindaco Giovanni Campatelli ha tirato le somme dell’incontro con i residenti di Fiano svoltosi due giorni fa al circolo di piazza Gasparri. Un’assemblea convocata dall’amministrazione comunale per fare il punto con i cittadini in merito agli interventi che nella visione di chi amministra dovrebbero portare a riqualificare l’intera frazione (prevedendo a margine anche una migliore regimazione delle acque meteoriche). E nel corso della riunione con la cittadinanza, Campatelli ha indicato anche le tempistiche del percorso burocratico: dopo aver concluso i passaggi più importanti, l’obiettivo è quello di far sì che i lavori possano partire e concludersi nel corso del prossimo anno.

"Un intervento atteso, arrivato a progettazione esecutiva nel corso della passata legislatura e già condiviso con i residenti e con la Città Metropolitana nel 2021 – ha aggiunto il primo cittadino, nel presentare il lavoro – si tratta di un’opera che contiamo di avviare e di concludere nel 2025: interesserà principalmente via Santa Maria Novella in direzione Marcialla, via Firenze in direzione Certaldo e piazza Gasparri, ma anche via delle Fonti". La palla passerà a questo punto al consiglio comunale, con la prossima seduta che dovrebbe essere convocata per la seconda metà del mese in corso: fra i punti all’ordine del giorno ci sarà un atto relativo al cantiere, che i consiglieri saranno chiamati a votare per poter inserire i lavori in questione negli atti di programmazione finanziaria. "Sono passaggi chiave per la concretizzazione di un progetto oggettivamente significativo anche in termini economici – ha concluso Campatelli – intanto però ci tengo a ringraziare chi ha preso parte all’incontro pubblico, condividendo punti di vista e chiedendo spiegazioni".

G.F.