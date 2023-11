La nuova Sala del Regno. Terminato il restauro

Nuovo splendore nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova. L’ammodernamento della struttura è stato realizzato da ditte locali e da squadre di volontari religiosi locali e provenienti da 13 regioni d’Italia, per un totale di 360 volontari che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza. Uno degli obiettivi del progetto è stato l’abbattimento di ogni barriera architettonica. Il nuovo luogo di culto ospiterà gli oltre 300 Testimoni di Geova della zona. Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova per Toscana e Liguria, dice: "Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale" Il Sindaco Alessio Spinelli spiega il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività: "Il nostro territorio accoglie questo importante edificio e luogo di fede fin dagli anni ‘90 quando, a seguito di una donazione, fu possibile avere un terreno dove realizzarlo. Colgo l’occasione per rivolgere un plauso particolare alla vostra Congregazione e a tutte le associazioni culturali e religiose che arricchiscono la nostra comunità".