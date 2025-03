La nuova caserma dei vigili del fuoco: "La giunta ha scelto il terreno dove edificarla"

La nuova caserma dei vigili del fuoco sorgerà in un’area di nuova urbanizzazione, al confine con il territorio di Gambassi, a lato della nuova 429. Lo ha anticipato la sindaca Francesca Giannì, ponendo, in linea teorica, la parola ’fine’ a una problematica annosa. L’attuale caserma di Petrazzi aveva calamitato l’attenzione del dibattito pubblico dopo il sopralluogo effettuato da esponenti dell’USB VVF Toscana, con i sindacalisti che lo scorso aprile avevano esternato l’intenzione di presentare un esposto in Procura a causa delle condizioni dell’immobile che metteva a loro dire a repentaglio (in linea potenziale) l’incolumità dei vigili stessi. Anche la capogruppo della Lega Susi Giglioli era intervenuta sull’argomento, ricordando come il ’problema caserma’ persistesse almeno dal 2016. "Abbiamo approvato in giunta l’atto preliminare. L’ultimo confronto con i vigili del fuoco sull’argomento è avvenuto alle celebrazioni di Santa Barbara, con la consegna di riparlarne – ha aggiunto Giannì – e contiamo di approvare nella prossima seduta del Consiglio il progetto della nuova caserma. Nascerà su un terreno che come Comune metteremo a disposizione del Demanio". L’atto in questione dovrebbe essere discusso il 2 aprile: dopo l’approvazione, le interlocuzioni con il Demanio. "Una soluzione a garanzia del distaccamento dei pompieri di Castelfiorentino, che necessitano del miglior ambiente possibile – ha concluso Giannì – è stata una ricerca lunga, nel corso della quale avevamo individuato più potenziali soluzioni. L’auspicio è che la nuova caserma possa essere realizzata nel giro di qualche anno. L’inizio di una ’nuova vita’ per i vigili del fuoco, sul territorio di Castelfiorentino".