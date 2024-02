"La nuova area fitness?. Ci hanno copiato l’idea"

Bocciato, copiato e alla fine realizzato. Con queste parole il consigliere Fdi di Capraia e Limite Manuel Razzuoli (nella foto) parla del progetto per l’area fitness. "L’anno si è aperto con l’inaugurazione, anche se parziale, di alcune nuove aree di gioco situate in via Valicarda a Capraia e l’altra in via delle Gardenie a Limite sull’Arno (zona Mollaia). Per quanto riguarda la prima, sono stati introdotti nuovi giochi come un’altalena e uno scivolo, nel caso secondario invece è stata realizzata una area fitness compatta, prima nel nostro comune – dice –. Peccato che nel lontano agosto 2020 avevamo depositato una mozione volta proprio a riqualificare i nostri parchi". Ma la mozione all’epoca non fu approvata per motivazioni quali "l’assenza di richieste da parte dei cittadini di introdurre tale struttura, di conseguenza dichiarata inutile" e varie critiche a livello di progetto. "Di fatto la realizzazione della struttura fitness è avvenuta seguendo stranamente il suggerimento che avevo presentato in consiglio comunale ossia avere un struttura unica e compatta per non disperdere le attrezzature a metri di distanza con un possibile aumento dei costi – prosegue il consigliere –. A quanto pare hanno seguito il consiglio ma leggendo parzialmente la mozione, realizzando in modo inadeguato la struttura, carente di alcune particolarità, vedi l’assenza di “parallele”, elemento fondamentale per un corretto allenamento a corpo libero e ulteriori attrezzature per il cardio". Il gruppo consiliare del centrodestra unito, tuttavia ringrazia fortemente l’amministrazione per l’introduzione di tali aree ludiche e per la struttura fitness "valorizzando il nostro territorio – chiude la nota – nonostante il mancato invito all’inaugurazione".