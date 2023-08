La notte magica di Miss Toscana Il saluto del sindaco Falorni "La città della bellezza e della pace"

Un paese invaso dalla bellezza. Castelfiorentino ha accolto l’arrivo della finale di Miss Toscana con entusiasmo. E’il primo atto di un percorso che sarà lungo come si augurano sia il sindaco Alessio Falorni che Paolo Antilli, il presidente dell’Associazione CCN "Tre piazze", che ha fortissimamente voluto che l’evento approdasse in questa nuova location dopo 40 anni a Casciana Terme. Le ragazze finaliste si sono radunate di buona mattina nella zona palco di piazza Gramsci. Da 24 sono diventate 25 perché, con decisione dell’ultimo momento, la Miren che gestisce Miss Italia ha ammesso anche Sharon Gruttadauria di Cascina, che avendo vinto il titolo di Miss Elba era già di diritto alle prefinali nazionali. Poi, dopo le prime foto di rito, il ricevimento al Teatro del Popolo. Seguendo una tradizione consolidata nel tempo, alle 25 finaliste il sindaco della località dove si svolge la finale ha donato ciascuna una rosa rossa di benvenuto. Nel suo intervento, Falorni oltre a dare il benvenuto del territorio ha sottolineato la soddisfazione di accogliere la carovana di Miss Toscana. "Castelfiorentino è una città di pace – ha detto Falorni – e la pace si abbina bene con la bellezza. Due caratteristiche a cui teniamo". Poi dal primo cittadino è arrivato il ringraziamento e un commosso ricordo di Gerry Stefanelli. Il patron di Syriostar si è fortemente battuto per l’approdo a Castelfiorentino. Un obiettivo che si è realizzato ma Stefanelli proprio pochi giorni fa è improvvisamente mancato e tutta la giornata della finalissima è stata dedicata a lui. "Gerry si è sempre battuto perché la finale arrivasse qui – ha spiegato commosso Paolo Antilli – e mi aveva manifestato la sua soddisfazione anche la sera prima che ci lasciasse. Da 7 anni organizziamo le selezioni del concorso, con grande successo. Tre anni fa emerse l’idea di scegliere Castelfiorentino per la finale. Ci siamo messi al lavoro con entusiasmo. Il nostro obiettivo – ha spiegato Antilli – è far sì che Castelfiorentino sia sede della finale per lungo tempo. Il 2023 è stato l’anno zero e la perdita di Gerry è stata un grande dolore. Facendo tesoro dell’esperienza ci metteremo a lavorare sin dai prossimi giorni per migliorarci ancora. Per due delle 25 finaliste è stato come giocare in casa. Marina Frisenna (numero 21) è di Montespertoli, Cassandra Ghiomelli (23) è di Cerreto Guidi. A loro va aggiunta Federica Pinzani (2) di Empoli. Marina Frisenna con i suoi 29 anni è la più matura delle finaliste. Ha lavorato per 7 anni come infermiera e ora è una formatrice nel settore integrazione. La sua grande passione è il teatro e ha studiato anche all’Academy di Fioretta Mari. Cassandra Ghiomelli, 22 anni, è al terzo anno di Giurisprudenza, adora il cinema è una fan di Monica Vitti. Federica Pinzani vuole fare la psicologa dopo aver praticato danza a livello agonistico. Nello spettacolo si sentirebbe a suo agio come conduttrice.

Enrico Salvadori