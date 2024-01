"La nostra scommessa? Un musical" . Sul palco gli alunni cantano e ballano

EMPOLI

Cosa c’entrano luci, musiche, coreografie, costumi e scenografie, con un istituto tecnico professionale? È la grande scommessa del Ferraris Brunelleschi di Empoli. Quella di mettere in piedi e poi portare in scena un musical. Il gruppo è già al lavoro. Sotto la competente regia di Katia Frese (nella foto), ventidue allievi della scuola, tra cantanti e ballerini, stanno allestendo un’interpretazione del celebre "Notre Dame de Paris". Gli studenti che si metteranno alla prova con questo genere teatrale e cinematografico sono quelli iscritti al corso specifico del grande progetto Next. "Per i ragazzi e per la scuola è una bella sfida – confida la stessa regista – Ma il gruppo c’è, ho percepito subito delle belle sensazioni e vibrazioni. Si stanno tutti impegnando molto e sono sicura che sapranno dare il massimo". La preparazione dell’opera – che dovrebbe essere messa in scena verso la fine di maggio, comunque prima della fine dell’anno scolastico – richiederà un lavoro di squadra. "Collaboreranno con noi il corso di coro e quello di rap per le musiche, mentre il laboratorio di officina ci aiuterà per le scenografie", spiega la regista.

Sono tanti i professionisti e gli esperti dei vari settori che hanno accettato con entusiasmo di seguire gli studenti nei corsi e laboratori. Fa parte della squadra Next il noto il maestro di canto Enrico Rotolo, il fotografo e creator Walter Quiet, punto di riferimento a livello nazionale per una vasta platea di professionisti e appassionati di fotografia. Sarà la preziosa guida che accompagnerà gli studenti del corso completo e gratuito di fotografia digitale, realizzato in collaborazione con Ollo Store. Al progetto Next hanno aderito anche la sezione di Empoli dell’ARI - Associazione Radioamatori Italiani e la storica associazione empolese Golem; e ancora il Gruppo Aeromodellistico Empolese, il Circolo Tennis Empoli, il Centro Padel Empoli e l’Asd Empoli Scacchi. Ai corsi e alle attività laboratoriali si aggiungerà una terza componente, gestita in totale autonomia dagli studenti: il networking. Ogni gruppo potrà sviluppare progetti di collaborazione con altri gruppi, seguendo la struttura a rete.

i.p.