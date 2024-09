La natura dipinta secondo il Genio

Un laboratorio sugli studi di botanica di Leonardo da Vinci, intitolato "La natura dipinta", sarà al centro della nuova "domenica Leonardiana", ciclo di incontri dedicato alle famiglie per conoscere attraverso esperienze pratiche e visite ogni volta qualcosa di più sul celebre Genio vinciano e sulla sua opera scientifica e pittorica. L’attività si svolgerà domani alle 16 presso la Casa Natale di Leonardo ad Anchiano (nella foto) ed avrà inizio nel giardino dell’abitazione con l’osservazione di alcuni mirabili disegni botanici di Leonardo che, con evidente accuratezza scientifica, raffigurano varie specie di piante, molte delle quali crescono spontaneamente e si possono trovare con facilità nella sua terra di origine, il Montalbano. Ma come funzionano le piante? Da dove hanno origine? Come fanno ad acquisire l’energia e le sostanze nutritive utili alla loro crescita? Come si riproducono? Queste sono alcune delle domande che come sempre si pone Leonardo e le bambine e i bambini potranno fare proprie le osservazioni del Genio andando ad ispezionare da vicino le piante, gli alberi, i fiori e i cespugli che crescono nel giardino intorno alla casa. Guidati dall’operatore potranno verificare le intuizioni del grande scienziato annotandole sul loro piccolo taccuino. La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0571 933285 o scrivendo a [email protected].