La mozione della Lega: "Sostegno e solidarietà al popolo di Israele"

Una mozione che impegni il sindaco e la giunta a rappresentare la massima solidarietà allo Stato di Israele e al suo popolo. È quella che ha presentato in consiglio comunale Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli (nella foto insieme a Judit Varga, politica ungherese e capolista di Fidesz per le elezioni europee). Nella mozione presentata dal Carroccio si chiede di esprimere "ferma condanna dell’attacco terroristico di Hamas" e di "riportare tali posizioni alla Regione Toscana chiedendo che la stessa si attivi con forza, nelle sedi opportune, a sostegno della necessità di un rapido decremento del conflitto per evitare un’escalation che avrebbe conseguenze importanti in tutto il Medio Oriente, e non solo". La Lega di Empoli chiede alla giunta di esprimere sostegno a Israele e al suo popolo tenuto conto che "a oggi sarebbero circa 100mila i soldati israeliani ammassati lungo il confine della Striscia di Gaza dopo aver liberato gli insediamenti attaccati, 400mila invece sarebbero i riservisti richiamati in servizio". E ancora, si legge sempre nel documento, "l’attacco portato da Hamas nei confronti di Israele è da ritenersi “senza precedenti“ sia per modalità che per numeri".