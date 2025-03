La mostra sui gioielli delle civiltà antiche

MONTELUPO FIORENTINOUn viaggio alla scoperta di ornamenti o monili delle civiltà del passato. Questo è quanto si propone il nuovo appuntamento organizzato dal Museo Archeologico di Montelupo per venerdì prossimo dalle 16.30 alle 18 con “Tesori dal passato“, un’attività rivolta a bambine e bambini della Scuola Primaria. Fin dall’antichità le persone hanno cercato modi diversi per agghindarsi sia per estetica sia per sottolineare il loro ruolo nella società. Piume di uccelli, perline in argilla, splendidi gioielli fatti con pietre preziose creati dalle antiche civiltà del Mediterraneo ma anche produzioni complesse con lamine d’oro e d’argento abilmente realizzate dalle popolazioni barbariche. Dopo aver scoperto alcuni di questi magnifici oggetti i piccoli partecipanti saranno quindi guidati in un particolare e divertente laboratorio per la realizzazione di un proprio gioiello ispirato a quelli antichi, ammirati durante la visita guidata alla collezione museale. L’incontro è su prenotazione, da effettuare entro le 13 di giovedì prossimo 20 marzo chiamando o inviando un messaggio whatsapp al numero di telefono 339 4666461. Si tratta dell’ultimo incontro del mese di marzo, che finora ha visto una nutrita partecipazione tanto al laboratorio “Maschere di altri tempi“ di inizio mese quanto alla lezione sul gesto della compagnia Virgilio Sieni andata in scena due settimane fa.