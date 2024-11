’La montagna nel lago’ di De Michelis

EMPOLI

Jacopo De Michelis (nella foto), autore dell’acclamato "La Stazione" sarà ospite stasera alle 18.30 della libreria Libri & Persone La San Paolo di Empoli per presentare il suo nuovo romanzo thriller "La montagna nel lago". Un’indagine fra le omertà del presente e i fantasmi del passato, un thriller veloce e ricco di atmosfera, dove gli sprazzi di luce di un idilliaco borgo di pescatori con le reti stese al sole si alternano ad affondi bui come le profondità del lago, come gli abomini della Storia, come gli abissi dell’anima. Per quanto riguarda la trama il protagonista è Pietro Rota, giornalista che fa ritorno a Montisola dopo averla lasciata dodici anni prima per cercare fortuna a Milano, per aiutare il padre, sospettato dell’omicidio di Emilio Ercoli, l’uomo più ricco dell’isola. Convinto della sua innocenza, Pietro si mette a investigare in via informale per scagionarlo insieme al vigile urbano Cristian Bonetti. Le ricerche dei due amici svelano come, dietro la maschera dell’integerrimo benefattore, Ercoli nascondesse diversi scheletri nell’armadio. La verità giace forse sepolta in un’epoca tanto remota quanto oscura: i torbidi anni della Repubblica di Salò, durante i quali Junio Valerio Borghese, il "principe nero" al comando della famigerata Decima Flottiglia Mas, aveva fatto di Montisola una sorta di feudo personale.