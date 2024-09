La mensa che non va mai in ferie. Emmaus, pasti serviti anche d’estate

di Irene Puccioni

EMPOLI

Agosto tempo di vacanze. Ma non per tutti l’estate rappresenta un periodo di relax e di svago. Per alcune persone, quelle più fragili, è una stagione come un’altra, forse anche più complicata: rovente, con una città semivuota e i servizi ai cittadini ridotti. Ma c’è un’opera che non va mai in ferie, che non conosce sosta né riduce i propri ritmi: è quella del volontariato. E così anche nelle torride settimane agostane la mensa Emmaus della Misericordia di Empoli ha continuato a sformare pasti espressi per i bisognosi che quotidianamente si presentavano alla porta di via XI febbraio. A conti fatti il bilancio mensile è stato di quasi tremila pasti cucinati (2.953, per la precisione) di cui 730 consegnati a domicilio. Una media di oltre 90 pasti al giorno preparati da infaticabili volontari. "Sono loro la nostra grande risorsa – spiega il capo area sociale della Misericordia di Empoli, David Mannini – Un trentina di persone che si alternano fin dalle prime ore del mattino per garantire un servizio quotidiano praticamente tutto l’anno, compresi i giorni festivi".

La giornata inizia presto. "Si comincia alle 6.30 con il giro di bar e forni dai quali ritiriamo paste e prodotti invenduti del giorno prima – spiega Mannini – Intorno alle 8.30 serviamo la colazione al dormitorio di via Puccini alle persone ospitate, spesso arrivano anche coloro che non hanno passato la notte lì ma che sanno che possono trovare qualcosa da mangiare. I nostri volontari vanno poi a ritirare ai supermercati ciò che serve per il pranzo del giorno: carne o latticini in scadenza da consumare subito. Il menù dipende molto da quello che si riesce a recuperare". Ai fornelli si alternano volontari esperti e nuove leve. "Abbiamo avuto per otto mesi anche un ex detenuto di Sollicciano. Sia per lui che per noi è stata una bella esperienza". Emmaus non è soltanto un servizio mensa, ma offre anche l’opportunità ad alcuni giovani di effettuare piccoli progetti che aiutano loro a scoprire le proprie attitudini e a sviluppare capacità relazionali. "In questo momento abbiamo 3-4 ragazzi che affiancano i nostri volontari nella preparazione dei pacchi spesa, nel servizio lavanderia e nella sistemazione del magazzino: si stanno trovando molto bene e ne siamo felici".