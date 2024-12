La manovra per il triennio: "L’Irpef verrà azzerata a 12mila persone con i redditi più bassi"

Assunzioni, investimenti per oltre 50 milioni, opere strategiche ed attese. E meno tasse per 12mila empolesi che si vedranno azzerare l’Irpef. È il bilancio 2025-27 del Comune di Empoli. "Il mio primo bilancio da sindaco – dice Alessio Mantellassi – vuole essere un impulso importante per mantenere i servizi attualmente esistenti e per rinvigorire quelli più in difficoltà. Un Comune che non eroga un buon servizio non è un comune amico. Avere 35 nuove assunzioni significa ripristinare i settori più in difficoltà, come quello dell’edilizia privata, e ci permette di dare gambe a molti servizi annunciati, per esempio l’Urp di prossimità".

Il bilancio è stato contrassegnato da investimenti cospicui (un totale di 56 milioni sul triennio) su beni immobili: ristrutturazione edifici (oltre 6 milioni di euro), fra cui la ex casa del fascio di Fontanella, strade e viabilità (nel biennio 2026-2027 saranno investiti 17,8 milioni per la circonvallazione Sud, rotatorie e manutenzioni), parcheggi nelle frazioni per oltre un milione di euro, fra cui quello di Monterappoli e quello di via Motta), scuole (tre edifici in programma per 9,2 milioni di euro) e piazze (piazza Matteotti e Don Minzoni, 700mila euro in totale). Per ogni anno sarà avviata una pista ciclabile che connetterà le frazioni di Pozzale-Casenuove, Villanuova e Ponte a Elsa con il centro di Empoli (quasi 2 milioni di euro di investimento). Non verrà tralasciato lo sport con quasi 7 milioni di euro da investire nell’arco del 2027 per un palazzetto dello sport, il completamento dell’impianto di atletica e la palestra della scuola Busoni. Gran parte degli investimenti riguardano le frazioni della città e rientrano nella programmazione del piano delle frazioni dei quartieri.

Il 2025 vedrà infatti l’ingresso di 35 nuove assunzioni. A beneficiarne sarà il settore manutenzione (6 operai e 1 funzionario), quello dell’edilizia (obiettivo arrivare a 11 dipendenti per rafforzare un settore rimasto in difficoltà), i servizi finanziari (3 funzionari amministrativi), la scuola (5 tra istruttori, funzionari ed educatori). Inoltre la polizia municipale avrà in sostegno altri 2 vigili di prossimità, 3 assunzioni a tempo indeterminato legati all’Unione e due nuove assunzioni nel 2025. Inserite nel bilancio anche le risorse per la digitalizzazione dell’archivio dell’ufficio edilizia, per migliorare la fruizione del servizio e renderlo più rapido e accessibile. Ogni anno il Comune di Empoli stanzierà cifre importanti per la manutenzione del verde (quasi 1,2 milioni tra potature, taglio erba e innaffiatura), delle strade (mezzo milione di euro sulla manutenzione dell’asfalto e 276mila euro per le telecamere) e degli immobili (oltre mezzo milione per le scuole, oltre 400mila euro per i cimiteri e quasi 300mila euro per gli immobili comunali).

Infine Mantellassi lancia un appello: "Nessun aiuto dal Governo dopo prelievo forzoso e aumenti del costo del lavoro. Così saremmo stati costretti tagliare i servizi: chiudere un nido, ridurre la mensa, tagliare il trasporto scolastico. Sarebbe stato devastante per le famiglie e i nostri concittadini. Promuoviamo una rimodulazione al sistema di tassazione introducendo un’aliquota unica Irpef e aumentando la fascia delle persone esenti dal pagamento dell’aliquota comunale: fino a 12mila euro l’azzeriamo. Riteniamo che sia giusto tutelare i servizi ma anche le fasce più deboli". Dato importante: Per quasi 12 mila empolesi a basso reddito questo tributo risulterà azzerato, si tratta di un terzo dei contribuenti.