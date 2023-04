La mamma coraggio in tv dà l’esempio

Il dono di una madre di Cerreto Guidi è stato protagonista alla trasmissione di Rai 1 "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone. Durante la trasmissione televisiva, infatti, Giovanna Carboni (a sinistra nella foto) ha raccontato la sua storia, testimonianza viva di coraggio. Giovanna ha perso il figlio Mauro in un incidente stradale e ha deciso di donare i suoi organi. Un gesto non facile né scontato quello di questa mamma, che nel dolore immenso ha saputo trovare la forza e l’altruismo per salvare, grazie al suo gesto, le vite di tante altre persone. Giovanna Carboni, poi, ha raccontato di come insieme ad cinque mamme abbia scritto una lettera al suo ragazzo scomparso. E la sua lettera si è aggiunta a quella delle altre donne e mamme che hanno vissuto esperienze come la sua e queste lettere ai figli scomparsi sono poi state raccolte nel libro “Lettere senza confini”, che è stato curato dalla giornalista Gaia Simonetti ed è nato dalla sua lettera al figlio mai nato.