La lunga marcia verso il Palio 2025. Seconda Corsa di Primavera. Nuova sessione e grande attesa

Nuovo giro. Nuova corsa. Grande attesa. Il conto alla rovescia è iniziato. macchina organizzativa in pieno svolgimento in vista della seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma lunedì 21 aprile: l’Associazione Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" comunica l’apertura delle iscrizioni. Come per la prima sessione del mese di marzo, sarà possibile iscrivere i cavalli tramite il portale dedicato raggiungibile all’indirizzo https://www.iscrizionipaliodifucecchio.it/, fino alle 19 di domenica 13 aprile. Queste rappresentano occasioni importanti per tutti gli appassionati di Palio e, soprattutto, per i Capitani delle dodici Contrade, che attraverso queste prove possono valutare i cavalli e i fantini più adatti e decidere le strategie da adottare per aggiudicarsi il Palio stesso, che si correrà domenica 18 maggio.

Nel mondo del Palio della città – stiamo parlando dell’evento dell’anno – fervono i preparativi su tutto il fronte di quelle che saranno giornate importanti anche nel cammino verso il momento clou della corsa dei cavalli. Tantissimi sono all’opera per preparare un’edizione bella e coinvolgente della principale manifestazione fucecchiese, quella che richiama centinaia e centinaia di visitatori, oltre coinvolgere l’intera comunità. le tappe sono molte e tutte di grande rilievo nella tradizione locale del palio. Ricordiamo anche che dal 7 aprile al 9 maggio ci sarà il torneo di calcetto più atteso dell’anno, dove le squadre delle contrade si affronteranno in un torneo al cardiopalma, ogni sera al palazzetto dello sport. Sono le prime sfide. Poi tutto come da copione e, appunto, da tradizione: il 12 aprile ci sarà il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori nella bellissima piazza Vittorio Veneto con la sfilata delle contrade che daranno vita ad una maestosa rappresentazione con le bandiere e la musica. Poi si entra nel vero clima del l’evento: l’11 maggio sarà l’ora del Palio in Gioco e del mercatino che imbandisce la città a festa. Il 13 maggio ci sarà la presentazione del Cencio: alle 21.30, in un’atmosfera magica comincia il vero e proprio avvicinamento al palio, poi la tratta dei cavalli, nei giorni a seguire i primi contatti dei fantini con i cavalli, il rituale della firma. Infine sarà Palio.