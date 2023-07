La legge sugli ecosistemi "Aiuti per il territorio"

L’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità non nasconde la soddisfazione: "La Nature Restoration Law è stata approvata dal Parlamento europeo". "Abbiamo seguito con apprensione per mesi il percorso della Nature Restoration Law, insieme a molte altre associazioni l’abbiamo sostenuta – si legge in una nota –. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio di una nuova era in Europa nella quale il ripristino degli ecosistemi naturali e semi-naturali diviene opera di primario interesse pubblico, con gli obiettivi della tutela della natura, del benessere delle persone e del contrasto al cambiamento climatico". E ancora: "Questo risultato segna un punto d’inizio: ogni paese dovrà dotarsi nei prossimi 4 anni di un piano nazionale di ripristino e degli strumenti per attuarlo – prosegue la nota –. Dovremo pertanto vigilare affinché questo accada nel modo più corretto. Ora occorre iniziare a lavorare per tradurre i principi e le norme del regolamento europeo in opere concrete".