La Lega attacca: "Rsa chiusa. Fate chiarezza"

"Predisporrò uno specifico atto in cui chiederò, all’assessore competente, di fare piena chiarezza su una questione che ci lascia alquanto perplessi". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli, preannunciando la presentazione in consiglio regionale di un’interrogazione sull’Rsa inaugurata a Castelfiorentino la scorsa primavera. Galli ha effettuato ieri mattina un sopralluogo in loco, accompagnato dai consiglieri comunali del Carroccio Susi Giglioli ed Angelo Fiore, con l’obiettivo di verificare le condizioni del nuovo edificio. E gli esponenti leghisti chiedono delucidazioni ulteriori sui prossimi passaggi legati alla nuova residenza sanitaria assistenziale, iniziando sotto questo profilo dalle tempistiche per la sua entrata in funzione effettiva. Perché, sostengono, lo scorso anno si è chiuso un percorso iniziato progettualmente nel 2021, ma l’utenza potenzialmente non può ancora usufruire del servizio.

"L’ex-sindaco Falorni aveva personalmente caldeggiato l’invio di curriculum e centinaia di persone avevano risposto all’appello, ma risulta ad oggi che queste ultime non abbiano avuto nessun riscontro alla loro richiesta di poter lavorare in loco – ha commentato la capogruppo Giglioli - lo scorso maggio ci fu l’inaugurazione del complesso con la dichiarazione che sarebbe stato operativo dal settembre successivo, a seguito della partenza dell’iter per il convenzionamento con la Regione. Ma abbiamo verificato, tramite un sopralluogo, che pur costantemente illuminata, la Rsa è ancora ermeticamente chiusa. E con la conclamata penuria di posti letto nelle residenze sanitarie per i nostri anziani, restiamo interdetti dinanzi al fatto che una struttura del genere non sia ancora disponibile".