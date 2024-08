La guida al Ferragosto. Dal picnic nella natura fino alla cocomerata. Ma anche film e musei

Ferragosto, croce e delizia per chi resta in città. Niente bagni e gavettoni in spiaggia per gli ’eroi’ che resistono alle temperature roventi trascorrendo la giornata di festa a casa. Come organizzarsi? Sono diverse le soluzioni per sfuggire alla noia; dai pic nic a contatto con gli animali al cinema sotto le stelle, da un giro al museo alle immancabili sagre, ecco qualche idea su come passare la giornata di domani senza andare troppo lontano.

Sono due gli appuntamenti dedicati alle famiglie e agli amanti della natura. Il Ferragosto da Ohana in via Poggio Piedi, Empoli, comincia alle 17,30 con la possibilità di conoscere le storie degli animali che abitano in libertà nel rifugio. Alle 20 apericena a buffet; si potrà portare un telo per mangiare direttamente sul prato. Suggeriti abiti sportivi e comodi per potersi rilassare e cenare sull’erba (donazione minima di 20 euro, iniziativa gratis per i bambini sotto ai 6 anni, prenotazione obbligatoria al 34045062026).

Anche ’La fattoria nel bosco’ di via Salaiola, sempre a Empoli, propone la visita con orario di ingresso alle 10,30 abbinata al pic nic all’aperto e giochi nell’area relax. Si può anche entrare nel turno pomeridiano, quello delle 17, durante il quale è prevista oltre alla conoscenza degli ospiti della fattoria e al pic nic al tramonto, intrattenimento per bambini e proiezione di cartoni animati all’aperto. Il costo è di 6 euro a persona, 7 con l’utilizzo del braciere per arrostire.

E’ un Ferragosto sotto le stelle quello proposto dalla Casa del Popolo di Ponte a Elsa. La frazione empolese organizza una notte speciale a base di musica e cibo. Dalle 20,30 tutti a tavola (nei locali di via Livornese), a seguire l’esibizione dei vocalist e dj ’Gabryella & Massy’, per ballare fino a tarda notte. Si può cenare e assistere al concerto con 25 euro, o acquistare l’ingresso dalle 22 solo per il ballo a 10 euro. Se l’idea è di mettere il naso fuori dopo cena, con le temperature lievemente più sostenibili, ecco il cinema d’estate nell’arena di palazzo Pretorio. Grandi film d’autore per tutta la famiglia anche nella serata di Ferragosto.

A Certaldo nel borgo alto alle 21.30 c’è la proiezione di ’Fly me to the moon’. Stesso format per i montelupini che potranno ritrovarsi al campino di via Giro delle Mura per la rassegna ’Mignon sotto le stelle’ e la visione della pellicola a tema ’Un altro Ferragosto’ di Paolo Virzì.

Che cosa c’è di meglio di una bella fetta di cocomero fresca (e gratis)? Torna il tradizionale appuntamento in Piazza del Popolo a Montespertoli promosso da Fratres e Coop. Dalle 20,30 c’è la ’Cocomerata di mezz’agosto’ accompagnata dalla musica del gruppo ’The Guitars’.

Ultimo giorno della 53esima edizione della sagra della bistecca a Galleno: la frazione di Fucecchio chiude per Ferragosto dal campo sportivo il classico evento estivo dedicato agli appassionati della ‘ciccia’. Ultima ma non meno importante la cultura. Il sistema museale di Certaldo sarà visitabile domani, sia Casa Boccaccio sia Palazzo Pretorio saranno regolarmente aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

Fra le due tappe da non perdere, negli spazi espositivi di Palazzo Pretorio, c’è ’Double Vision’, mostra personale di Caterina Tosoni, un percorso articolato in una trentina di opere e quattro installazioni site-specific. Aperti per l’occasione anche il Museo Leonardiano di Vinci e il Museo della Ceramica di Montelupo, all’interno del quale si potrà visitare la mostra in corso ’Terre di Spezierie. Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana’.

