La galleria Le Contrade. Il primo vero rilancio: "Aprono nuove attività"

Nuovo splendore. Da luogo di degrado e in stato di abbandono a vetrina dello shopping e spazio di incontro e di degustazione. È questo il repentino cambiamento che si sta completando all’interno della galleria commerciale “Le Contrade”, tra via Landini Marchiani e piazza XX Settembre, nel centro di Fucecchio. Dopo che per quasi un decennio la galleria si era letteralmente svuotata di attività commerciali, l’intensa attività di relazioni intessuta dal sindaco Alessio Spinelli sta portando nuovi ed importanti risultati. Già negli ultimi anni, dopo che il primo cittadino aveva sollecitato più volte la proprietà dei fondi commerciali, la situazione era andata migliorando con la riapertura di diverse vetrine e l’insediamento di alcune importanti attività commerciali legate all’abbigliamento, agli accessori moda, all’ottica e alla produzione musicale.

Negli ultimi mesi, poi, l’interesse per questo luogo è cresciuto ulteriormente tanto da portare nuovi investitori ad avvicinarsi al centro di Fucecchio. In questi giorni sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione sugli ultimi fondi commerciali che erano rimasti liberi. L’offerta sarà completata con due nuove attività di proprietà di imprenditori che vantano già una notevole esperienza nel settore del food. All’interno della galleria, nel fondo che si affaccia su piazza XX Settembre, verrà aperto un locale di ristorazione con prodotti e ricette della cucina asiatica di un noto imprenditore empolese che vanta altre attività simili in Toscana. All’esterno, invece, nel locale antistante l’ingresso alla galleria, un altro imprenditore dell’empolese aprirà un nuovo punto vendita della sua nota paninoteca già presente a Empoli, Viareggio, Montecatini e Signa. Una rinascita vera e propria quindi per un luogo di passaggio e di relazione che, a due passi dal cinema teatro Pacini, rappresenta un primo biglietto da visita verso il centro cittadino. "Sono veramente soddisfatto – dichiara il sindaco Alessio Spinelli – di questo ritrovato interesse per il nostro centro e in particolare per la galleria “Le Contrade”. Quella di riportare in auge questo luogo è sta a una mia “battaglia” personale alla quale ho dedicato veramente tanto impegno confrontandomi frequentemente con la proprietà dei fondi, con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e con gli operatori commerciali della nostra città".

