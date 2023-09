La Fondazione Crsm. Ecco il nuovo consigliere. Incarico per Bitossi

La città ha un suo rappresentante nel consiglio d’indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, realtà che svolge un ruolo determinante sul territorio. Si tratta di Marco Bitossi, 53 anni, broker assicurativo, da sempre impegnato nel volontariato cattolico. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, lunedì prossimo, rinnoverà le sue cariche, tra cui anche quella del presidente Antonio Guicciardini Salini che ha scelto di non ricandidarsi per la prossima legislatura.

Bitossi è stato scelto dalla Fondazione in una rosa di tre nominativi proposti dal sindaco di Fucecchio tra personalità autorevoli del territorio e che riscuotono la fiducia dell’amministrazione comunale. Il neo consigliere nel corso della sua esperienza professionale ha inizialmente lavorato a Fucecchio, nell’agenzia di un’importante compagnia assicurativa, e, successivamente, a Santa Croce e a San Miniato, dove svolge tuttora l’attività di broker. Importante, inoltre, il suo impegno all’interno della parrocchia e nel volontariato. Oltre a far parte del Consiglio pastorale parrocchiale della Chiesa Collegiata di San Giovanni Battista, è membro del consiglio della Caritas Diocesana. Partecipa come volontario alle attività del Centro Italiano Femminile, sezione di Fucecchio. Dal 2013 al 2020 ha inoltre fatto parte del consiglio direttivo del gruppo donatori di sangue Fratres di Fucecchio.

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato svolge un ruolo strategico sul territorio: grandi eventi, personaggi del calibro di Sgarbi, Crepet, Cacciari, Paolo Taviani, la messa in scena di ’Tosca’, il concerto della Banda dell’Esercito, e molti altri. Ma non solo, oltre due milioni e 600mila euro erogati per progetti di significativa valenza sociale: restauri, iniziative per il mondo dei giovani, nuovi mezzi per il volontariato, opere pubbliche in sinergia con i Comuni del territorio di competenza. E, tra molte altre cose, e non ultimo, l’impegno nei due anni difficili della pandemia da Covid 19 che ha visto la Fondazione Crsm sostenere ogni intervento per supportare la popolazione e le strutture sanitarie. Parla di tutto questo il mandato di Antonio Guicciardini Salini che ha scelto di non ripresentarsi per aiutare il percorso verso la nascita di una nuova classe dirigente.

Carlo Baroni