La Filiera della Pelle a Shanghai: Fucecchio torna alla Tappa Strategica in Cina

La pelletteria – come tutta la filiera della pelle – è importante per la provincia fiorentina e per Fucecchio che è nel cuore del comprensorio della concia e della calzatura. E in questi giorni si celebra un appuntamento strategico per il settore, che offrirà il polso della situazione dei mercati in questo 2023 fatto di segnali contrastanti, tra ripresa e brusche frenate. E si celebra in un Paese, la Cina, fondamentale nello scacchiere del comparto. Dopo una pausa di quattro anni dall’ultima edizione del 2019, l’All China Leather Exhibition tornerà a Shanghai per tenere la sua 23esima edizione da oggi fino al 31 agosto nello Shanghai New International Exhibition Centre nel quartiere finanziario di Pudong. Organizzato dalla China Leather Industry Association è l’evento principale per le aziende internazionali che cercano opportunità negli enormi mercati cinesi, il fulcro dell’industria globale della pelle.

Acle è una piattaforma commerciale – si apprende – che consente ai fornitori internazionali di avere accesso diretto alle industrie manifatturiere e della pelle della Cina, pur essendo la principale fiera nazionale per le aziende nazionali del settore. Nel corso di due decenni, la fiera si è espansa costantemente riflettendo la crescita delle industrie cinesi di concia e produzione di pelle. In fiera è rappresentata l’intera filiera del processo di lavorazione della pelle: materie prime e fornitori di prodotti chimici per la conceria, macchinari di rifinizione e tutta una serie di pelli semilavorate e finite per molteplici applicazioni, come calzatura, pelletteria, automotive, arredamento e abbigliamento.