La festa di Primavera scalda i motori, in vetrina i prodotti tipici

Sospeso tra Chianti e Valdelsa, tra colli e fondovalle, il territorio di Certaldo offre - dal punto di vista dell’agricoltura - una ricca varietà di prodotti di qualità sublime: ebbene, sabato 27 maggio per tutti loro ci sarà una ’vetrina’ di grande rilievo. In tale data è stata infatti ri-programmata la grande kermesse “Agri Certaldo - Festa di Primavera“, che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso aprile ma che venne rimandata causa maltempo. Invero, quello stesso meteo è stato più che ottimale per fornire le precipitazioni adatte ad avere adesso, a maggio, prodotti pronti a puntino. Dalla mattina alle 8 sino alla sera alle 20, i banchi di “Agri Certaldo” affolleranno piazza Boccaccio e via II Giugno. L’organizzazione è a cura del Centro Commerciale Naturale ‘ConCertaldo’ insieme al Comune e Confesercenti.

Di conseguenza, il tradizionale mercato del sabato mattina di piazza Boccaccio per l’occasione verrà spostato in via Giacomo Leopardi. Sono inoltre previste modifiche alla viabilità che fa capo alla zona centrale della parte bassa del paese. Fine maggio significa anche stagione turistica ormai nel vivo, quindi sarà l’occasione giusta anche per chi viene da fuori di conoscere da vicino le aziende agricole di questo scorcio di Valdelsa. Oltre alla presenza della celebre cipolla, dell’olio extravergine d’oliva, di vini rossi (Chianti Colli Fiorentini) e bianchi e dei carciofi, non mancheranno esposizioni di piante e fiori, prodotti del florovivaismo locale di alta qualità. Così come verranno esposti mezzi agricoli. Spazio anche al mercatino per gli hobby ed il libero ingegno. Produzioni agricole locali, che stanno riscuotendo sempre di più il favore dei consumatori: è la famosa agricoltura di filiera corta che fa bene alla salute, al portafogli e all’economia locale. Tre vincitori in una sola azione. Davvero non male.

Andrea Ciappi