La Festa dell’Unicorno fa il botto "In trentamila hanno ammirato lo spettacolo notturno con i droni"

Un successo sotto ogni profilo. E’il bilancio della Festa dell’Unicorno che si è appena conclusa. "Abbiamo superato le trentamila presenze – racconta il direttore artistico dell’evento, organizzato dal Circolo Fantasy vinciano, Daniele Vanni – Un grande risultato per Vinci. Ha funzionato bene l’organizzazione anche se quest’anno era più complessa del solito, e dobbiamo ringraziare per l’insostituibile supporto che ci hanno fornito tutte le associazioni locali, dalla Vab, alla Misericordia, oltre alle forze dell’ordine, agli operai del Comune e agli operatori di Alia senza dimenticare i vigili del fuoco e la polizia municipale, perché hanno gestito al meglio tutta la macchina dei servizi". "Per quanto riguarda la parte artistica – prosegue Vanni – è stata caratterizzata da un numero altissimo di spettacoli e l’evento dei droni luminosi ha regalato grandi emozioni in tutte e tre le serate. Sono state raccontate due storie che hanno saputo affascinare il pubblico di tutte le età. Una era sull’importanza della lettura dei libri e l’altra sulla vita di Leonardo, ma raccontata come un film un po’ in stile Tim Burton". Le ’macchine’ sostituiranno gli artisti? "No, no – replica Daniele Vanni – perché lo spettacolo dei droni è fatto dalle persone. Sia nella scrittura dei testi sia nel fare il doppiaggio e nello scegliere le musiche. Dietro a tutto questo c’è il lavoro di una squadra. Venti minuti di spettacolo che hanno richiesto oltre sei mesi costanti di lavoro, un risultato che nasce dalla collaborazione fra il Circolo Fantasy ed Essentialarc di Perugia".

Soddisfatto anche il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia: "Sono stati tre giorni intensi, in cui Vinci è stata meta di decine di migliaia di visitatori. Non è facile programmare e gestire un evento di tali dimensioni, ma grazie alla collaborazione tra organizzatori, forze dell’ordine, associazioni di volontari, amministrazione comunale e cittadini, tutto si è svolto nella massima sicurezza: ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, con il loro lavoro, alla buona riuscita della manifestazione". "Infine vorrei esprimere gratitudine, non retorica ma sincera, al circolo Fantasy di Vinci – ha concluso Torchia – che ha ideato e organizzato l’evento. Penso che l’elemento peculiare di questo gruppo di appassionati, che ha trasformato la passione per i giochi di ruolo in una delle manifestazioni fantasy più importanti d’Italia, sia il forte legame di amicizia che li lega e li tiene insieme e che ha permesso di affrontare momenti difficili e scelte complicate. Il mio augurio è che non smarriscano mai questa solidarietà tra di loro e verso la Città di Vinci".

Fran.Ca.