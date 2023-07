La Faber band Serata De Andrè sulla terrazza

Sarà il concerto “Faber band, tributo a Fabrizio De André – in duo” ad arricchire il prossimo 11 luglio l’ormai consueto appuntamento con l’Aperiborgo del martedì, all’interno dell’Estate Montaionese 2023. Alle 21 presso la suggestiva terrazza del Monumento ai caduti di Montaione, si esibirà infatti uno degli organici più affermati in Italia nell’interpretazione dell’opera di De André. Il progetto FaberBand nasce nel 2002 per iniziativa del musicista Stefano Montagnani, che spinto dalla grande passione per le canzoni e la poesia di Fabrizio De André, assembla un organico di musicisti di prim’ordine, per rendergli un sentito omaggio attraverso un tributo musicale, che ad oggi ha alle spalle centinaia di concerti in tutta Italia e può vantare unanimi consensi di pubblico e di critica.

Stefano Montagnani è montaionese doc, insegnante di lettere, musicista e direttore artistico del Festival della Musica Suonata, una delle iniziative protagoniste dell’Estate Montaionese. Grande esperto e conoscitore dell’opera di De André che ha approfondito attraverso attività di studio e ricerca filologica presso il Centro Studi De André dell’Università di Siena dove si è brillantemente laureato, e attraverso un’attività concertistica che lo ha portato negli ultimi vent’anni ad esibirsi in teatri, piazze e locali di tutta Italia. Ha condiviso il palco, ricevendone il plauso, con alcuni degli stessi musicisti storici di De André e si è esibito di fronte a personalità come la moglie Dori Ghezzi e l’intellettuale Fernanda Pivano che tanto sostenne il cantautore genovese.

L’incontro con il maestro Andrea Barsali, insegnante, fondatore della prestigiosa Accademia della Chitarra di Pontedera, chitarrista classico versatile, raffinato, dalla lunga esperienza e dalla grande sensibilità, da vita alla versione In Duo, che ripropone il repertorio di De André in una veste più essenziale, intima ed altrettanto appassionata. Un concerto che abbraccia un arco cronologico che spazia dalle origini fino agli ultimi album, attraversando quindi quarant’anni di canzoni, di storia e di vita.