La domenica? Al mercatino solidale

Torna a Empoli, dopo diversi mesi, il mercatino della solidarietà a cura dell’associazione Recupero Solidale, che opera sul territorio da oltre venti anni, con il patrocinio del Comune di Empoli. L’appuntamento è per domani presso la Vela Margherita Hack, in via Magolo ad Avane, sia al mattino dalle 10.30 alle 13 che il pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Nel mercatino sarà possibile trovare prodotti di vario genere a prezzi eccezionali. In particolare, ci sarà tutto quanto serve per il mare, dai costumi da bagno ai copricostumi fino ai lettini da spiaggia, alle borse termiche, alle creme solari e così via. Inoltre, ci sarà abbigliamento estivo per tutta la famiglia, casalinghi, piccoli elettrodomestici, mobili e arredi da giardino e tanti vasi da fiore di ogni forma e colore. Tutti gli oggetti in vendita sono nuovi e sono stati recuperati nei mesi scorsi e controllati dai volontari dell’associazione per poter essere rimessi in circolo, evitando di finire in discarica. I fondi derivati da questa iniziativa serviranno ad acquistare buoni alimentari da mettere a disposizione delle associazioni di Volontariato e di altri progetti di solidarietà. Insomma una bella occasione per poter trovare qualcosa di utile e fare solidarietà sostenendo il lavoro dell’associazione Recupero Solidale. L’ingresso è gratuito.