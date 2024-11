La dipendenza da smartphone e social network, il convegno

L’associazione Riaccendi il Sorriso ha partecipato a un’importante iniziativa dedicata ai rischi del digitale per i giovani. Una tematica sempre più attuale e rilevante, che ha stimolato riflessioni profonde tra i numerosi partecipanti, tra cui giovani atleti, adulti e famiglie. La scelta del Cif è legata al fatto che l’associazione di Fucecchio da oltre 70 anni si dedica all’educazione dei fanciulli e dei diritti delle donne facendo di questo la loro missione associativa.

Inoltre il connubio con la Folgore Basket è calzato proprio perché anche la Folgore si dedica da sempre alla formazione dei ragazzi sia a livello sportivo che umano. L’incontro ha permesso di affrontare temi cruciali legati al mondo digitale, come dipendenza da smartphone e social network, che rischia di influire sul benessere mentale e sull’importanza di un uso consapevole della tecnologia, evidenziando come il digitale possa essere una risorsa se gestito in modo responsabile.