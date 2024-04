La cultura spinge il turismo. Da Masolino fino a Leonardo. È un anno cruciale per il rilancio

La cultura, un volano per il turismo. Un ambito su cui si punta fortemente e che offre nel periodo primaverile una serie di opportunità per il rilancio di Empoli e dei suoi dintorni. L’ufficio turistico appena inaugurato avrà un gran da fare nei prossimi mesi a partire da oggi con l’avvio ufficiale di "Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento". Fino al 7 luglio, il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la chiesa di Santo Stefano saranno teatro dell’evento d’arte dedicato a Masolino da Panicale. Ma non è tutto.

Il weekend è denso di possibilità per chi vorrà andare alla scoperta del territorio. Gite fuori porta senza allontanarsi troppo. Le propone la rete museale diffusa dell’Empolese Valdelsa con ’Mudev in bus’. Domenica c’è ’Santi e pellegrini’, un itinerario tematico per scoprire il patrimonio del territorio. Insieme a Gattinoni Travel Store di Empoli, partner del progetto, un viaggio lungo 7 appuntamenti (fino al 5 maggio) che questa domenica passa dalla Valdelsa. La gita è pensata per l’intera giornata in piccoli gruppi, con partenza da Empoli su un autobus con accompagnatori e guide turistiche. Primo stop a Montespertoli al Museo di Arte Sacra e all’Amedeo Bassi. Di nuovo in bus, poi, alla volta della Gerusalemme di San Vivaldo di Montaione. E fervono i preparativi, intanto, per un altro degli eventi culturali più attesi: ’Il giorno di Leonardo’ che quest’anno si terrà domenica 21 aprile tra piazza della Libertà, via Roma, piazza Guido Masi, la chiesa di Santa Croce e piazza dei Conti Guidi a Vinci.

Il programma vede il coinvolgimento di numerose associazioni che ’regalano’ a Leonardo la loro partecipazione per omaggiare la ricorrenza della sua nascita, il 15 aprile, e celebrare la grande festa di compleanno. Il calendario delle attività a cura del Comune e della Proloco è ancora in fase di definizione ma la data è confermata così come l’inizio sancito dal suono del Campano e la messa solenne cantata dal coro di Vinci. Intrattenimento fino alle 20, poi, con attività per tutti. Cultura che smuove i flussi e fa rumore. Lo confermano i 3700 ingressi incassati proprio dal Museo Leonardiano nel weekend pasquale. Si parla di 3.689 biglietti staccati, di cui 1337 (il 36% del totale) solo a Pasquetta. Il numero totale di ingressi si riferisce a 4 giorni, ovvero da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile, con quest’ultimo che ha generato il picco di presenze. I dati, fanno sapere dalla biglietteria, sono in linea col periodo pasquale del 2023 e in proiezione coincidono con il totale registrato durante tutto il 2023: 132.285 in tutti e dodici i mesi. "Sono numeri che danno il via alla stagione turistica nel mese delle Celebrazioni Leonardiane – afferma Sara Iallorenzi, vicesindaca con delega alle Politiche Culturali di Vinci – Il borgo è pronto a ricevere altre presenze nei propri percorsi museali, visto il già alto numero di prenotazioni".

Ylenia Cecchetti