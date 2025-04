La Cri inaugura l’ambulanza per i senzatetto

Un nuovo servizio per i senza dimora. A realizzarlo la Croce Rossa di Empoli, che all’interno del proprio settore di Unità di strada, adesso porterà anche assistenza medica a tutti coloro che sono costretti a vivere per strada. Un servizio, attivo ormai dal 2015, quello dell’Unità di strada della Croce Rossa di Empoli che non smette mai di evolversi. Da dieci anni, infatti, settimanalmente i volontari di rosso vestiti portano un sacchetto di cibo ai senzatetto per mantenere un monitoraggio completo della situazione sul territorio e guardare di cosa hanno bisogno e in cosa vogliono essere aiutati. Un’assistenza settimanale che negli anni è costantemente migliorata, dalla formazione dei volontari stessi che svolgono il servizio fino al rapporto con i clochard che, di settimana in settimana, si rafforza grazie alla fiducia che da anni ormai si va consolidando.

In questa crescita continua si inserisce appunto questo nuovo servizio, che prevede la partenza insieme ai volontari di una ambulanza con medico a bordo per effettuare un servizio di assistenza medica ai senza fissa dimora. Il Comitato di Empoli di Croce Rossa si impegnerà per mantenere questo servizio attivo, in modo da poter dare ai senzatetto dimora ancora più assistenza. Un altro gesto di sostegno sociale che va a sommarsi al centro di accoglienza realizzato nell’ex scuola materna della frazione di Casenuove, che durante i mesi invernali fornisce un riparo dal freddo a chi ne faccia richiesta grazie a tre camera con cinque posti letto ed una più piccola per ospitare una donna.