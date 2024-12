La Consulta delle donne amplia le proprie attività

A Vinci, la Consulta delle donne fu istituita nel 2008. Nell’ultima seduta del consiglio comunale sono state approvate alcune modifiche al regolamento che ne implementano poteri e competenze. La nuova Consulta delle donne sarà composta di diritto dalle consigliere comunali e dalle assessore in carica, oltre a tutte le cittadine che vorranno farne parte. Terminerà il proprio mandato in coincidenza con quello dell’amministrazione comunale e avrà ad esempio la facoltà di proporre con maggior efficacia eventi e iniziative (in collaborazione con le istituzioni del territorio) per agevolare l’ingresso della donna nel mondo del lavoro o per sensibilizzare su varie tematiche.