La comunità cinese dona buoni spesa

Anche Empoli ringrazia il contributo dell’Associazione d’amicizia dei cinesi in Italia occidentale: nei giorni scorsi il sindaco Alessio Mantellassi, il suo vice con delega al Sociale e all’integrazione, Nedo Mennuti, e l’assessore alla Cultura Matteo Bensi hanno ricevuto una delegazione dell’associazione che si è prodigata nella donazione un cospicuo contributo in buoni spesa che verranno assegnati alle associazioni del territorio che si prendono cura degli indigenti. Da tempo il dialogo tra l’associazione e l’amministrazione comunale è ben stretto e adesso si è giunti alla donazione, segnale di apertura e amicizia. "Ricordiamo che a Empoli la comunità cinese rappresenta il 36,2% della popolazione ed è la più rappresentata, stando ai numeri del 2023 – fa sapere il Comune –. Nel corso dei prossimi giorni saranno distribuiti questi buoni, così come saranno studiati degli appuntamenti culturali per poter dar seguito alla vicinanza e all’amicizia con la comunità cinese locale". "Ringrazio l’associazione per questa donazione ben accetta – commenta il vice sindaco Nedo Mennuti –, l’aiuto a chi ha più bisogno non è mai abbastanza specialmente in questi periodi. La comunità cinese è presente a Empoli e ha il primato di essere quella più popolosa, anche tramite questi gesti di solidarietà è possibile continuare l’indispensabile lavoro di integrazione".