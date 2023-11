La città scelta come set per un cortometraggio

Un set a Fucecchio, nella città del palio e di Montanelli. In questo caso le scene sono state girate all’ospedale e in uno dei luoghi più suggestivi, il Poggio Salamartano. In questi giorni una troupe composta da circa quindici giovani ragazzi è stata impegnata a Fucecchio nella realizzazione di un cortometraggio che sarà ambientato in parte a Fucecchio e in parte a Lucca. Le riprese, iniziate nei giorni scorsi, si sono concluse domenica. Il cortometraggio, la cui produzione è affidata a Valeria Muti, con la regia di Stefano Faggiorini, direttore di fotografia Alessio Mucci, soggetto e sceneggiatura a cura di Tina Durovic e Nicolae Turculet, racconta la storia di Geneva, una ragazza ormai adulta, che va a trovare il padre Andrea, ricoverato e ormai in fin di vita. Stando al suo fianco inizia a ricordare i momenti felici trascorsi insieme e gli insegnamenti paterni fino ad arrivare al punto di rottura, quando lui decise di insegnarle qualcosa che nessuna ragazza dovrebbe vivere, portandole via tutta la sua spensieratezza. L’assessore al turismo Daniele Cei annuncia: "A fine mese un’altra troupe sarà presente nella zona del Padule, a Massarella, per girare un altro cortometraggio".