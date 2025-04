La città è già in pieno clima Palio. L’omaggio alla tradizione sartoriale. Il gran galà di musici e sbandieratori

Il clima del Palio pervade già Fucecchio. Anche con un’attività che coniuga passione e professionalità e che nel tempo si è evoluta ed arricchita divenendo una delle caratteristiche peculiari della più importante manifestazione della città. Si tratta della tradizione sartoriale, quella che ogni anno rende speciali i costumi indossati dalle dodici contrade in occasione della sfilata storica. Una tradizione che giovedì si è voluto omaggiare attraverso la produzione di un video realizzato da Giancarlo Vettorato, che riassume l’essenza e la professionalità di una delle attività entrate ormai negli usi e costumi di Fucecchio.

Di fronte ad una platea composta dai presidenti e dai responsabili di sfilata delle 12 contrade e dai rappresentanti dell’associazione Palio, sono intervenuti la sindaca Emma Donnini, l’assessore alla cultura Alberto Cafaro e il presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio Stefano Caverni, che hanno presentato il video poi proiettato in anteprima.

"Abbiamo voluto farci un regalo e rendere omaggio al grande lavoro che sta alla base della tradizione sartoriale del nostro Palio – spiega la sindaca -. Dietro ad ogni costume ci sono studio, sperimentazione e fantasia, e crediamo sia giusto dare valore al grande impegno di chi, lontano dai riflettori, lavora dietro le quinte per rendere unico e speciale il Palio di Fucecchio". Il video sarà pubblicato stamani, giorno del Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori, sui canali del Comune e del Palio delle Contrade.

Si tratta dell’evento di avvicinamento al Palio del 18 maggio, in cui si potranno ammirare i colori delle 12 contrade vibrare al ritmo incalzante dei tamburi del gruppo musici e delle coreografie degli sbandieratori. Nell’occasione, l’associazione Palio delle Contrade ha incaricato la Proloco di allestire una zona ristoro chiamata "Assaggi di Palio", sul Poggio Salamartano, per offrire, a chi lo vorrà, la possibilità di fare un aperitivo o cenare. Poi occhi puntati sulla seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma lunedì 21 aprile, un appuntamento attesissimo a cui seguiranno tutte le tappe della tradizione: la presentazione del Cencio, poi la tratta dei cavalli, e nei giorni a seguire i primi contatti dei fantini con i cavalli, il rituale della firma. Infine sarà Palio con centinaia di persone in arrivo da tutta la Toscana.