La città del futuro. Altre tappe del percorso. Ecco il "Rigenera tour"

Altre tappe per Empoli Futura, il doppio percorso di partecipazione per immaginare le trasformazioni della città e del territorio, a supporto della redazione del Piano Operativo Comunale e della progettazione dei quattro interventi finanziati di recente dalla Regione Toscana: il recupero di Palazzo Ghibellino, la riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione degli ex Macelli e a Capraia e Limite la costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno. Il prossimo appuntamento i è il "Rigenera Tour", dedicato al tema della rigenerazione urbana dell’area della stazione ferroviaria, che si terrà sabato dalle 10 alle 13. Si tratta anche in questo caso di una camminata partecipata per fare visita ai principali luoghi da rigenerare e per incontrare i soggetti protagonisti della rigenerazione sociale nell’area della stazione. Si parte con la visita a due interventi in corso: il cantiere della ex Vitrum, dove è prevista la realizzazione di unità abitative e volumetrie a uso terziario, e l’ex ospedale San Giuseppe, dove sarà presentato il progetto d’innovazione urbana che prevede il recupero dell’edificio attraverso un mix di funzioni (spazi per associazioni, uffici pubblici, spazi culturali, coworking, università, etc.).