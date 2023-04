La città dei bambini Un convegno dedicato ai diritti dei minori e alla loro tutela legale

di Carlo Baroni

EMPOLI

Anche il convegno sulla tutela dei diritti del minore nella riforma del processo civile, è una tappa del percorso con cui Empoli punta a diventare città amica dei bambini e delle bambine "certificata" da Unicef. L’ha detto il sindaco Brenda Barnini presentando l’iniziativa promossa dal Centro Co.Me.Te. in collaborazione con il Comune, è in programma venerdì 14 aprile al cenacolo degli agostiniani.

Empoli è un territorio fertile, sensibile al tema della tutela dei minori, "e il percorso che è in corso con Unicef – ha sottolineato il primo cittadino – è già ben avviato e passa anche attraverso molte iniziative già operative come il consiglio comunale dei bambini, l’attenzione e l’impegno per i parchi pubblici, il lavoro sull’infanzia con gli asili nido e molto altro". Anche questo convegno è parte del cammino. Una giornata di studio nel corso della quale esperti parleranno anche di presidi a sostegno della famiglia sul territorio, di terapia familiare e ancora di mediazione familiare e di coordinazione genitoriale. Il tutto tenendo al centro la difesa dei diritti del minore. "Il convegno intende fare il punto sulla tutela dei diritti del minore in situazioni complesse e sulla tolleranza al conflitto nelle situazioni che coinvolgono famiglie e minori - spiega Conny Leporatti, fondatrice e direttrice del Centro Co.Me.Te -. Il conflitto è infatti sempre presente nelle relazioni umane ed è da gestirsi in termini evolutivi, consentendo ai genitori di elaborarlo con il supporto di idonei aiuti, nell’esclusivo interesse dei figli". "Non si finisce di essere coppia genitoriale dopo la separazione o il divorzio – aggiunge – : la riforma della giustizia intende tutelare i diritti del minore nei contesti di fragilità e in tutte quelle situazioni nelle quali il conflitto degli adulti può privarlo dei suoi diritti e di disporre di tutte le relazioni familiari che hanno caratterizzato la sua storia. Avremo modo di parlare di terapia familiare alla famiglia separata o divorziata, di gruppi per figli di genitori separati e per genitori separati, a supporto della loro genitorialità, di mediazione familiare e di coordinazione genitoriale, di quando un figlio non vuole più incontrare l’altro genitore e di altre situazioni complesse".

Di prim’ordine i relatori. Tra i quali: il presidente del tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, il presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino, e del presidente dell’Associazione avvocati Empolese-Valdelsa, avvocato Giampaolo Stefanelli. Interverrano anche psicologi psicoterapeuti, consulenti tecnici uffici giudiziari, mediatori familiari e coordinatori genitoriali.