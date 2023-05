La città cambia look "Maxi cantiere nel corso Diventerà un salotto"

A grandi passi verso un centro sempre più bello. "Proseguono i lavori per la riqualificazione di Corso Matteotti – dice il sindaco Alessio Spinelli –. Un intervento che, insieme al rifacimento delle piazze Montanelli e Amendola, renderà più bello e più attrattivo il centro di Fucecchio. E’ uno dei tanti interventi finanziati tramite i fondi europei del Pnrr, come quelli che stiamo utilizzando per realizzare le scuole: quindi senza prendere neanche un euro dalle tasche dei cittadini".

Il cantiere per i lavori di riqualificazione hanno preso il via concretamente subito dopo Pasqua: "Opere importanti anche perchè procediamo alla sistemazione di tutti i sottoservizi con un rifacimento completo". Si procede per step, tant’è che l’ultima sistemazione è prevista – si apprende – in autunno in modo che prima di natale possa essere fatto il taglio del nastro e presentare il nuovo look per lo shopping sotto le feste.

Con la riqualificazione del corso e a seguire di piazza Amendola (inizierà a settembre per terminare a primavera) e dello spazio alle spalle del Nuovo Teatro Pacini tra piazza Montanelli e via Landini, di fatto, si chiude il cerchio del maxi progetto di restyling dell’area centrale di Fucecchio. Sulla quale sono poi arrivati i milioni del Pnrr che l’amministrazione guidata da Alessio Spinelli è stata in grado di intercettare con i progetti che ha presentato. Un percorso, lo ricordiamo, iniziato con la riqualificazione di piazza Montanelli nel 2019 a cui è seguito di recente quello di via Checchi e l’attiguo vicolo Pacini. La prossima tappa in ordine di tempo è quindi quella riguardante la strada dello shopping, e sarà per questo una gara contro il tempo per arrivare prima delle festività natalizie già riqualificata per dar modo ai negozianti e ai visitatori di vivere al meglio l’opera appena conclusa. Sul piatto ci sono 530mila euro.

L’amministrazione comunale ha già avuto una serie di incontri e confronti con residenti e commercianti allo scopo di illustrare la road mapp dei lavori e recepire eventuali proposte e suggerimenti. Il corso sarà riqualificato con fascio di tyravertino come piazza Montanelli al centro ed essenze floreali ai lati. Importanti sono anche le opere in ambito di edilizia scolastica. Oggi si inaugura il cantiere per la nuova scuola a Le Vedute. Ci sarà l’assessore regionale Alessandra Nardini.