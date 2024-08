La Cip Ghizzani riparte: ecco tutto il programma

Sta per riprendere a pieno ritmo l’attività di preparazione per le atlete del volley in Valdelsa. Dalla prossima settimana, infatti, ricominciano gli allenamenti alla Palestra Enriques. Come ha reso noto la Cip-Ghizzani tramite i suoi canali social, le prime a tornare sul taraflex saranno le atlete della Serie B2 Cip-Ghizzani, che inizieranno la preparazione mercoledì 28 agosto. Mentre le giovanili della Pallavolo I’Giglio U14, U13 e U12 Junior (2014) rientreranno a partire dalla settimana successiva. L’U12 (2013) inizierà invece il 9 settembre, seguito dai corsi di minivolley il cui avvio è fissato il 10 settembre. Per quanto riguarda, invece, le squadre targate Unionvolley, l’inizio delle attività è fissato alla prima settimana di settembre. Le squadre coinvolte nel progetto questa stagione sono: la Terza Divisione, l’U16 Fipav e l’U16 Uisp che si muoveranno tra Castelfiorentino e Gambassi; l’U12 Unionvolley che si muoverà tra Gambassi e Montaione.

Di seguito il calendario completo della ripresa delle attività:

Serie B2: inizio il 28 agosto, orario 20-22 alla Palestra Enriques. Terza divisione Unionvolley inizio il 3 settembre orario 20-22 alla Palestra Enriques. Under 16 Fipav Unionvolley (2009/2010) inizio il 2 settembre, orario 18.15-20.15 alla Palestra Enriques. Under 16 Uisp Unionvolley (2009/2010) inizio il 2 settembre, 18-20 alla Palestra Enriques. Under 14 (2011) inizio il 3 settembre, orario 18.15-20.15 alla Palestra Enriques. Under 13 (2012) inizio il 2 settembre, orario 17-18.30 alla Palestra Enriques. Under 12 (2013) inizio lunedì 9 settembre, orario 16.30-18.15 alla Palestra Enriques. Under 12 Junior (2014) inizio il 3 settembre, orario 18.15-20 alla Palestra Enriques. Under 12 Unionvolley inizio il 10 settembre, orario 18-19.30 alla Palestra Comunale di Montaione.Infine il Minivolley pallavolo I’Giglio inizio il 10 settembre, orario 17-18.30 alla Palestra Enriques.