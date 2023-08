La cena della solidarietà Tutti a tavola in piazza dei Leoni per sostenere l’Emporio

EMPOLI

La fontana delle Naiadi o più comunemente dei Leoni a fare da sfondo. In tavola cibo raffinato e intorno una bella atmosfera di divertimento, ma soprattutto di solidarietà. Fervono i preparativi per la cena di beneficenza "We Care Empoli", organizzata dalla Misericordia di Empoli, in programma giovedì 21 settembre in piazza Farinata degli Uberti. Lo scopo è quello di sostenere l’Emporio solidale. "Tante sono le aziende del territorio e i singoli cittadini che hanno espresso il desiderio di sostenerci – spiegano dall’Arciconfraternita – Ogni contributo conta e insieme possiamo fare la differenza". L’invito è rivolto a tutti coloro che volessero contribuire alla causa. L’evento avrà inizio alle 20.30. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede della Misericordia in via Cavour 32 a Empoli; oppure telefonare allo 0571 7255.

L’Emporio solidale di Empoli è il nuovo spazio di solidarietà a disposizione della città, nato un paio di anni fa nei locali del Centro Emmaus della Misericordia e già attivo da decenni per sostenere coloro che si trovano in situazioni di fragilità economica con una mensa popolare, distribuzione di generi alimentari e vestiario. Al suo interno è stato allestito un supermercato in cui è possibile approvvigionarsi di prodotti alimentari e per la casa senza pagare, utilizzando una tessera. Il progetto è reso possibile dalla collaborazione della Misericordia con il Comune di Empoli, il Servizio sociale della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa e le associazioni di volontariato del territorio che ogni giorno si prendono cura di chi ha bisogno. Anche nel mese di agosto il servizio è rimasto attivo, con una variazione negli orari. Fino a lunedì prossimo, l’Emporio solidale sarà chiuso nei pomeriggi di lunedì e mercoledì. Resterà invece aperto giovedì pomeriggio (dalle 15 alle 18) e tutte le mattine (dalle 8.30 alle 11.30) escluso il giovedi. Il sabato dalle 9 alle 11.30.

i.p.