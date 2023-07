La cena della solidarietà A tavola nella corte del Castello per aiutare chi ha bisogno

Un appuntamento che unisce gusto e solidarietà. Torna martedì 11 luglio, dalle 20, “La Madia sei Sapori“, la cena di beneficenza, unica nel suo genere, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose di Montespertoli. Gli ospiti della conviviale avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera incantevole all’interno della corte del Castello di Poppiano e godere di un’ottima cena dal menù toscano. L’organizzazione è a cura dalla Misericordia di Montespertoli. "L’evento rappresenta un appuntamento fisso dell’estate montespertolese e offre l’opportunità di vivere per una sera la meravigliosa corte del Castello di Poppiano, gustando le eccellenze del nostro territorio in ottima compagnia. Il ricavato sarà interamente devoluto al Banco Alimentare della Misericordia di Montespertoli che da anni è costantemente al fianco delle persone in difficoltà – spiega Alessandra De Toffoli, assessore alla cultura – Un ringraziamento va alla famiglia Guicciardini che da anni apre le porte del Castello, sostenendo con entusiasmo e passione questa iniziativa".

La cena sarà accompagnata da un sottofondo musicale ed è necessaria la prenotazione. La Misericordia invita tutti coloro che desiderano partecipare a questa serata a prenotare i loro posti al più presto possibile tramite l’Ufficio Turistico al numero: 0571.600255 oppure scrivendo una e-mail a [email protected] Il menù è al prezzo fisso di 28 euro e prevede acqua, pane e coperto, antipasto a scelta, bis di primi, e un secondo fra quelli nel menù. Per i bambini fino a 12 anni è di 15 euro. I vini del Conte Guicciardini, i dolci e la frutta, non sono compresi nel prezzo del menù fisso. Il menù prevede: antipasti a scelta tra, tagliere di salumi e crostini o tagliere di formaggi con marmellata e miele. Primo piatto di lasagne e minestra di pane. Secondi piatti con fagioli e salsiccia all’uccelletto e trippa alla fiorentina.