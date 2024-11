La capitale del riciclo è qui. Raccolta differenziata al top. Gambassi è prima in Toscana

Cresce ancora la raccolta differenziata in Toscana, ma i progressi non sono omogenei e vedono la parte centrale della regione, nello specifico Firenze e Prato, rallentare.Anche se è proprio nel cuore della Toscana il comune più ’riciclone’ di tutti: Gambassi Terme con l’88,32% di raccolta differenziata nel 2023. I dati comunicati a livello regionale per il 2023, appunto, segnalano una quota di differenziata stabile al 66,64%, in aumento dello 0,7% rispetto al 2022. Confortante il taglio di produzione di rifiuti urbani, scesi a 2,15 milioni di tonnellate e dell’1% nel complesso rispetto al 2022. Significativo è pure il calo del dato pro-capite di 6,6 chilogrammi per abitante, ma anche della parte non differenziata dei rifiuti di 23mila tonnellate. Tra le Province, si distingue come più virtuosa Lucca con il 77,48% di raccolta differenziata, percentuale stabile rispetto al 2022. Seguono Prato con il 71% di differenziata (-2,7 punti rispetto al 2022); Massa Carrara con il 69,81% (+ 2,4% punti); Pisa con il 69,40% (+0,3 punti); Firenze con il 68,11% (-1 punto); Siena con il 63,39% (+3,9 punti); Pistoia con il 63,21% (+1,6 punti); Livorno con il 61,10% (+1,9 punti), Grosseto con il 59,43% (+3,6 punti) e Arezzo con il 56,52% (+1,5 punti). Per quanto riguarda i Comuni sono 169 quelli che nel 2023 hanno superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, 8 in più rispetto al 2022, per una popolazione pari al 63% di quella regionale. Il titolo di Comune più ‘riciclone’ del 2023 va, come detto, a Gambassi Terme con l’88,32% di raccolta differenziata. Seguono Capraia e Limite con 87,73% e Montecarlo (LU) con 87,41%. Ma sono 44 i Comuni toscani che superano la quota dell’80% e al quarto posto troviamo Montelupo Fiorentino 87,37%, seguito da Capannori (Lu) 87,09%, e Calcinaia 86,81%,e poi Cerreto Guidi 86,79%, Fucecchio 86,72%, Lamporecchio (PT) 86,43%, Certaldo 86,42%, Larciano (Pt) 86,20%, Vinci 85,81%, Castelfiorentino 85,11%, Seravezza (Lu) 84,91%, Santa Maria a Monte (Pi) 84,03%, Empoli 84,02%, Montespertoli 83,96%. Montaione con l’80,81% è l’ultimo dei Comuni dell’Unione per raccolta di rifiuti differenziati nel 2023.