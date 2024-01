Kovalenko è ancora out e resta in dubbio. Lesione per Ebuehi

Nella seduta di lavoro di ieri mattina era ancora out Kovalenko che rimane in dubbio (alle prese con i postumi di una forte contusione al costato) e sarà da valutare giorno per giorno, fino alla fine, per capire se riuscirà a recuperare in tempo. Da ricordare inoltre il forfait di Ebuehi per cui si sono resi necessari anche degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore si era infortunato nel corso dell’ultima uscita di campionato contro il Milan e rischia uno stop di almeno due o tre settimane. A rientrare in gruppo invece sono stati nei giorni scorsi Fazzini e Bereszynski che tornano a disposizione di Aurelio Andreazzoli, il tecnico che in Veneto aspetta una reazione immediata, un segnale forte dai suoi giocatori. Il centravanti dal primo minuto sarà di nuovo Ciccio Caputo come già accaduto contro il Cagliari e a San Siro. L’attaccante è alla ricerca del suo quarto gol in Serie A dall’inizio della stagione e in una gara decisiva, in uno scontro diretto come quello contro il Verona di sabato prossimo al "Bentegodi" trovare un centro sarebbe ancora più importante. Fino ad ora in campionato ha segnato con la Fiorentina, il Frosinone e il Sassuolo. Da sottolineare infine che in difesa riprenderà il suo posto dal primo minuto Cacace, dopo aver scontato la giornata di squalifica contro i rossoneri di Stefano Pioli. I.M.