Klodiana uccisa, il sindaco: “Qualcuno ha visto il marito sparare”

Castelfiorentino (Firenze), 29 settembre 2023 – Qualcuno ha visto Alfred Vefa, marito di Klodiana, sparare all’ex moglie. E’ quanto riferisce il sindaco Alessio Falorni, arrivato in via Galvani dove ieri Klodiana Vefa è stata uccisa in strada con un'arma da fuoco.

"Due ragazzi sembra, ieri sera, abbiano visto il marito avvicinarsi e sparare mentre altre persone qui intorno hanno sentito gli spari. È un femminicidio. Ed è la rappresentazione tragica di una cultura che vede nella donna un oggetto e quando questa manifesta la propria libertà di pensiero e di azione e l'ambizione a un proprio percorso di vita, diventa un oggetto di cui si può usufruire come si crede fino all'annientamento”, ha aggiunto Falorni.

Stasera è stata organizzata una fiaccolata che partirà da piazza Gramsci e nel corso della quale saranno deposte 37 rose bianche come gli anni che Klodiana avrebbe compiuto a dicembre. “La conoscevo, era una donna gentile, solare. I figli sono due ragazzi integrati a Castelfiorentino”.