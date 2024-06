Iscrizioni ai Centri estivi. Ultimi giorni per partecipare

C’è tempo fino a lunedì prossimo per iscriversi a "Vinci Estate 2024", i centri estivi in programma dal 1 al 26 luglio prossimi che sono stati organizzati nei locali della scuola dell’infanzia "La barca a vela" di Sovigliana e che verranno gestiti dalla cooperativa Eskimo. Si tratta di progetti che si rivolgono a giovanissimi di età compresa fra i 4 e gli 11 anni, per un costo di 168 euro a settimana a fronte di attività che saranno svolte dalle 8.30 alle 16.30. Gli utenti con Isee inferiore a 24mila euro potranno usufruire di voucher comunali appositi per l’agevolazione nel pagamento delle tariffe. Il voucher, relativo alla tariffa sull’intera giornata compreso il pranzo, verrà assegnato fino all’esaurimento delle risorse come contributo su base settimanale e per un massimo di tre settimane a utente. E’ possibile iscriversi, scaricando il modulo dal sit web della coop Eskimo (www.eskimocoop.it) ed inviandolo tramite posta elettronica a [email protected].