Intrusione nell’ex discoteca. Presentata la denuncia. E tra pochi mesi il multistore

Ieri alla stazione dei carabinieri di Vinci è stata presentata denuncia per invasione di edificio, in relazione ai fatti di domenica scorsa nell’ex discoteca di viale Palmiro Togliatti a Sovigliana. Sono state violate anche delle recinzioni, subito ripristinate. Quindi ora questa è materia della giustizia. La vicenda è seguita dal legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile dell’ex discoteca. Che ha dato notizia della denuncia e chiarito i tempi necessari per il recupero precisando che la rigenerazione non è lontana. La realizzaizone di un multistore, di cui si parla da circa tre anni, presto potrebbe diventare realtà. Questione di pochi mesi. A partire dallo scorso settembre - spiega il legale rappresentante - sono stati fatti importanti lavori all’interno dei locali, ristrutturazioni dunque pienamente autorizzate e delle quali il Comune di Vinci è a conoscenza.

Il piano terra dell’ex discoteca è stato restaurato e ripavimentato, con operazioni dal valore di ben 150mila euro, investimento notevole. Il fine è l’utilizzo dei locali dell’ex discoteca come multistore, circostanza già nota ma che adesso viene ribadita. Ci sono tutti i permessi concessi dal Comune, che quindi - come precisa sempre il legale rappresentante - l’amministrazione pubblica sa bene a che punto siamo. Ci sono altri passi da fare, altri lavori da compiere, che richiederanno qualche mese. Questo non è il momento di sbilanciarsi poiché si tratta di un’operazione importante, ma l’ordine - afferma il legale rappresentante - è in ogni caso quello dei mesi. Non si tratta quindi di una rigenerazione lontana, perché l’orizzonte comincia a essere invece assai chiaro. Ogni passaggio necessario per arrivare al traguardo è autorizzato e ampiamente tracciabile. Quella di viale Togliatti era un tempo la discoteca tempio della musica elettronica e dance di qualità. Ci venivano giovani anche da altre zone, pure lontane. Nel giro di alcuni mesi diventerà multistore.

A.C.