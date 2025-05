Interpellanza su via Trieste tra degrado e insicurezza. Pierini: "Interverremo"

MONTESPERTOLIIl Comune interverrà ripristinando la pavimentazione stradale di via Trieste, nei punti più critici. Lo ha assicurato il vice sindaco Marco Pierini (nella foto), rispondendo a un’interpellanza presentata in consiglio comunale dai consiglieri di Montespertoli di Tutti Luciana Morelli, Camilla Martelli, Andrea Migliorini e Roberto Dani. Gli esponenti dell’opposizione avevano posto l’accento sullo stato di degrado in cui versa la strada, focalizzandosi sulla sicurezza e chiedendo all’amministrazione se e quali interventi fossero previsti. "Il manto stradale di un tratto di via Trieste risulta essere in condizioni critiche, con buche, avvallamenti e segni di degrado che possono compromettere la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni – hanno detto – un tratto del muro di contenimento lungo il medesimo tratto di strada mostra inoltre evidenti segni di deterioramento, con crepe e cedimenti che potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità della struttura e per la sicurezza pubblica". E a seguito di un sopralluogo, effettuato dal personale tecnico del Servizio Lavori pubblici e Servizi Tecnici lo scorso febbraio, si è deciso di intervenire. "E’ emerso che si rendono necessari interventi per effettuare riparazioni puntuali del manto stradale, preferibilmente con bitume a caldo al fine di evitare pericoli alla sicurezza stradale – ha fatto sapere Pierini – sempre con personale del Comune di Montespertoli adibito alle manutenzioni, verranno ripristinate la pavimentazione in autobloccanti ed il suo sottofondo nei punti più critici che risultano attualmente transennati. Questo intervento è già stato inserito nella programmazione. Per la stabilità del muro di contenimento, occorre monitorarlo mediante l’installazione di fessurimetri o altri idonei sistemi di rilevazione di movimento, previa consultazione e valutazione di un tecnico strutturista".