(In)sicurezza urbana : "Le colpe sono del Pd"

La Lega non ci sta. E attacca: "Nell’obiettivo di maggiore sicurezza, non basta chiedere più agenti", dice Tiziana Bianconi, segretaria del Carroccio Empoli-Vinci. "Il problema da porsi non è dateci più agenti così si risolve la questione. Il problema è invece perché Empoli è finita in questa situazione? – spiega Bianconi –. La risposta è molto semplice: chi ha gestito sempre questa città per decenni? Quale partito politico, cambiando nome, l’ha sempre gestita? Quale partito politico ha permesso a questa città di percepire più insicurezza che sicurezza? Quale partito ha permesso a questa città di degenerare pur avendone la gestione politica da decenni?".

"Se il Pd fosse arrivato al governo del Comune di Empoli cinque anni fa anni, poteva dire che prima non era riuscito ad imporre la propria idea di sicurezza urbana – è l’affondo della Lega –, purtroppo la sinistra a Empoli governa da sempre e, cambiando sigla è rimasta costantemente al potere e nella sostanza non è mai cambiato nulla". "Affrontare la problematica della sicurezza e portare ordine e tranquillità fra la gente è qualcosa che non è mai stato di sinistra. Quindi che cosa accade – sottolinea Bianconi –: Ora al governo del Paese c’è il centrodestra e si attacca il ministro dell’interno chiedendo un incremento degli agenti in città. Sindaca Barnini non funziona così, perché se una città degenera oppure migliora nella sua qualità della vita, nel suo Pil, nei suoi dati che arrivano dal commercio e dal turismo è merito di chi amministra, mentre se peggiora è colpa del fatto che non ci sono agenti?".

"La risposta sindaco è che non c’è mai stato un Sindaco “di polso”, non c’è mai stato un sindaco forte, non c’è mai stato un “sindaco sceriffo” nel vero senso del termine – conclude Bianconi –. Chi ha governato fino ad oggi ad Empoli, vedendola pervasa di situazioni criminose, anziché stare più con gli occhi aperti, ha fatto politica con un occhio chiuso, quindi la situazione è sfuggita di mano. E allora chiedere gli agenti è comodo, ma non sono gli agenti a risolvere il problema".