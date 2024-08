Insicurezza e soluzioni: "Bene l’azione di Giannì"

Il tema sicurezza è al centro del dibattito politico a Castelfiorentino. "Ho letto con molta attenzione ciò che il sindaco Francesca Giannì ha fatto in questi giorni di agosto – commenta Serena Urso, consigliere Fdi –. Incontri importanti con le autorità che sono il motore e l’ingranaggio per poter avere una soluzione al problema della insicurezza. Tutto ciò che sta facendo mi rende orgogliosa perché la parte politica minoritaria che rappresento in consiglio comunale è da tanto che invita a fare fatti e non parole, che propone soluzioni. Resta fondamentale aumentare il numero degli agenti di polizia municipale per il territorio, superando le limitazioni dell’ambito Unione dei Comuni". Ben venga la previsione di piani per la sicurezza "ritagliati sulle reali necessità di Castelfiorentino" in un’ottica di sicurezza integrata. "Ma non deve trattarsi di un mero esercizio retorico – aggiunge –, come spesso è stato fatto dalle precedenti amministrazioni Pd. Vigileremo affinché le parole del sindaco non siano solo spot".