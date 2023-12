"Iniziativa Sociale per la Palestina: 'Art for Gaza' al CSA Intifada"

Il Csa Intifada sostiene con convinzione la lotta all’autodeterminazione del popolo palestinese contro un conflitto che, spiega una nota, "vede ancora una volta il fantomatico stato israeliano macchiarsi di crimini di guerra. Con il consenso della comunità internazionale si sta consumando il genocidio di un popolo". Per oggi al Csa Intifada in collaborazione con l’associazione Playground si terrà l’iniziativa sociale per la raccolta fondi a sostegno della popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Dalle 16.30 ci sarà ’Art for Gaza’, per dare voce alla sofferenza e alle atrocità del conflitto attraverso l’arte, per un laboratorio collage e civiardage con materiali a disposizione (chi vuole contribuire potrà portare giornali, cartoline o poster). Seguirà la presentazione dell’asta per la raccolta fondi destinati a Emergenza Gaza. Alle 20 collegamento da Gaza con Meri Calvelli, cooperante con Ong e associazioni di solidararietà e presidentessa del Centro Italiano di scambio Culturale Vik, che opera nei territori palestinesi da anni e che aggiornerà sulla grave situazione umanitaria in corso a Gaza. A seguire, cena palestinese con lo chef Mao dell’osteria Otromundo (per prenotazioni: 339 6367931).